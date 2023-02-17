Саа: «Магуайру пора уходить из «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «МЮ» Луи Саа поделился мнением о центральном защитнике команды Гарри Магуайре. Француз считает, что англичанин должен покинуть манкунианцев.

«Магуайр очень медлителен при работе с мячом. Варан и Мартинес справляются намного лучше. Думаю, Гарри пора подыскивать себе новую команду. Ему нужно уходить из «МЮ». Для него все будет только ухудшаться из-за недостатка игровой практики. Наличие таких сильных конкурентов не оставляет ему выбора», - передает слова Луи Metro.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Магуайр провел десять поединков, в которых получил три желтые карточки.