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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ

17 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как стало известно Calciomercato, подписать 29-летнего нападающего желает «Ньюкасл». «Сороки» готовы побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что в контракте Дибалы с «волками» пописан пункт о выкупе за 12 миллионов евро. Он доступен для клубов не из чемпионата Италии.

Пауло перешел в «Рому» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел 16 матчей, записав на свой счет восемь голов и шесть ассистов.

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Рома Ньюкасл Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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