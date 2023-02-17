Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ

Форвард сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как стало известно Calciomercato, подписать 29-летнего нападающего желает «Ньюкасл». «Сороки» готовы побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что в контракте Дибалы с «волками» пописан пункт о выкупе за 12 миллионов евро. Он доступен для клубов не из чемпионата Италии.

Пауло перешел в «Рому» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел 16 матчей, записав на свой счет восемь голов и шесть ассистов.