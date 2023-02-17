Нападающий сборной Аргентины может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Еще один топ-нападающий из чемпионата Италии может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». Как стало известно Todofichajes, в сферу интересов «красных дьяволов» попал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, права на которого принадлежат миланскому «Интеру».

Сам же футболист хотел бы продолжить карьеру в составе «нерадзурри», однако если клуб решит выставить его на трансфер, то Лаутаро готов рассмотреть вариант переезда на «Олд Траффорд».

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания сезона-2025/2026. Трансферный ценник игрока – 75 миллионов евро.