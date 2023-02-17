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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готов потратить 135 млн евро на трансфер нападающего

17 Февраля 2023 • 10:14 Комментировать (1)

Нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», может переехать на Туманный Альбион.

Как сообщают журналисты Calciomercato news, подписать африканского бомбардира намерен «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово выделить на приобретение нападающего 120 миллионов фунтов (135 миллионов евро).

В текущем розыгрыше Серии А 24-летний нападающий провел 18 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Срок действующего трудового договора Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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One Live
17 Февраля 2023 в 10:40
Наполи надо продавать его пока на пике, дороже все равно он не будет стоить, да и не факт, что в АПЛ заиграет так же ярко!
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