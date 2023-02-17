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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа сумма продажи «Манчестер Юнайтед»

17 Февраля 2023 • 09:24 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» могут приобрести инвесторы из Катара. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно источнику, сумма сделки может составить пять миллиардов фунтов (5,7 миллиарда евро). Инвесторы уже готовят соответствующее предложение семейству Глейзеров.

Ранее сообщалось, что манкунианский клуб находится в поиске новых владельцев, поскольку Глейзеры решили расстаться со своими активами. Американцы владеют клубом с 2005 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 46 баллов после 23 туров. «Красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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