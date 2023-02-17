Скоулз: «Каземиро – самый большой плюс «МЮ»

Экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о роли бразильского хавбека Каземиро в составе «красных дьяволов».

«Каземиро – самый большой плюс «Юнайтед». Как только он перешел в клуб, игра команды преобразилась. Его можно сравнить с играющим тренером. Иметь такого футболиста в центре поля – это привилегия. Он доминирует и остается на своей позиции. Это дает больше свободы атакующим футболистам», - передает слова Скоулза Manchester Evening News.

Каземиро перешел в «Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе прошлого года. Стороны заключили контракт до середины 2026 года.