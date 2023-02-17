Луис Суарес не забывает «Ливерпуль»

Уругвайский нападающий Луис Суарес сейчас выступает в Бразилии, но он следит за тем, что происходит в европейском футболе, особенно с его бывшими клубами. И особенно - с «Ливерпулем», за который он отыграл три года.

Недавно подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа (Суарес покинул клуб еще до его появления там) обыграли «Эвертон», и это очен порадовало Луиса.

Он написал пост с поздравлениями в социальной сети, а также приписал к нему аббревиатуру YNWA - You'll never walk alone, или «ты никогда не уйдешь сам», что считается гимном «Ливерпуля».

Ну а Виргил ван Дейк с удовольствием поделился публикацией уругвайского бомбардира.