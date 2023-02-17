«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии

Как мы уже сообщали, «Барселона» уже давно следит за 17-летним Витором Роке из Бразилии, который блистает в составе «Атлетико Паранаэнсе»,а также юношеской сборной Бразилии. Как сообщает CaughtOffside, теперь к «Барселоне» присоединился и лидер английского чемпионата - лондонский «Арсенал».

Команда, которой руководит баскский тренер Микель Артета, также заинтересована в приобретении талантливого игрока, даже несмотря на то, что цена за него может составить до 50 миллионов евро.

В прошлом году Роке принял участие в 36 матчах, записав на свой счет семь забитых мячей, а также три голевые передачи.