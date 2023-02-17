Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии

17 Февраля 2023 • 05:30 Комментировать

Как мы уже сообщали, «Барселона» уже давно следит за 17-летним Витором Роке из Бразилии, который блистает в составе «Атлетико Паранаэнсе»,а также юношеской сборной Бразилии. Как сообщает CaughtOffside, теперь к «Барселоне» присоединился и лидер английского чемпионата - лондонский «Арсенал».

Команда, которой руководит баскский тренер Микель Артета, также заинтересована в приобретении талантливого игрока, даже несмотря на то, что цена за него может составить до 50 миллионов евро.

В прошлом году Роке принял участие в 36 матчах, записав на свой счет семь забитых мячей, а также три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Витор Роке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
05:53 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес не забывает «Ливерпуль»
05:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии
03:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» и «Вест Хэм» нацелились на голеадора Лиги 1
03:46 · Англия. Премьер-лига
Кассано назвал английский клуб, который он едва не осчастливил своими выступлениями
02:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Меня не волнуют критики»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мне не нужен перерыв»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Агуэро поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 20 тысяч долларов США
00:47 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Когда отдаёшь «Барселоне» инициативу, она забивает»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Никогда не видел такого паса назад в исполнении Томиясу»
16 Февраля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Во Франции уверены, что «Челси» выплатит за Неймара 60 миллионов
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется с «МЮ» за Дюмфриса
23:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Честно говоря, «Арсенал» был лучше нас»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи
22:23 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»
Все новости
Рекомендуем