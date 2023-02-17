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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» и «Вест Хэм» нацелились на голеадора Лиги 1

17 Февраля 2023 • 03:57 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что английский «Вест Хэм» обратил свое внимание на Терема Моффи - одного из лучших бомбардиров французского чемпионата Лиги 1. Правда, между делом тот перебрался из «Лорьяна» в «Ниццу», за которую даже успел провести матч, но теперь «Вест Хэм» готов общаться на эту тему с представителями «Ниццы».

А вместе с ним, как сообщает издание Football Insider, в борьбу за Моффи вступил также и «Саутгемптон». Любопытно, что Моффи начинал профессиональную карьеру совсем не у себя на родине, а в Литве, в составе «Кауно Жальгириса», после чего выступал также в «Ритеряе» - другом литовском клубе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Саутгемптон Вест Хэм Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023 Терем Моффи
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