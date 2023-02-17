«Саутгемптон» и «Вест Хэм» нацелились на голеадора Лиги 1

Мы уже сообщали о том, что английский «Вест Хэм» обратил свое внимание на Терема Моффи - одного из лучших бомбардиров французского чемпионата Лиги 1. Правда, между делом тот перебрался из «Лорьяна» в «Ниццу», за которую даже успел провести матч, но теперь «Вест Хэм» готов общаться на эту тему с представителями «Ниццы».

А вместе с ним, как сообщает издание Football Insider, в борьбу за Моффи вступил также и «Саутгемптон». Любопытно, что Моффи начинал профессиональную карьеру совсем не у себя на родине, а в Литве, в составе «Кауно Жальгириса», после чего выступал также в «Ритеряе» - другом литовском клубе.