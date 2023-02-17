Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кассано назвал английский клуб, который он едва не осчастливил своими выступлениями

17 Февраля 2023 • 03:46 Комментировать

Антонио Кассано рассказал о том, что у него были приглашения из английский Премьер-лиги, хотя он ни разу там не выступал. Кассано поиграл за различные итальянские клубы и даже провел какое-то время в мадридском «Реале». Сейчас он уже давно как закончил карьеру и регулярно делится своим мнением о происходящем в итальянском футболе.

- Когда я уходил из мадридского «Реала», у меня было приглашение из английского чемпионата. Меня приглашал «Ливерпуль». Но я хотел вернуться домой, в Италию. Уверен, что я бы достойно справился с английским чемпионатом, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Антонио Кассано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
03:57 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» и «Вест Хэм» нацелились на голеадора Лиги 1
03:46 · Англия. Премьер-лига
Кассано назвал английский клуб, который он едва не осчастливил своими выступлениями
02:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Меня не волнуют критики»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мне не нужен перерыв»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Агуэро поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 20 тысяч долларов США
00:47 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Когда отдаёшь «Барселоне» инициативу, она забивает»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Никогда не видел такого паса назад в исполнении Томиясу»
16 Февраля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Во Франции уверены, что «Челси» выплатит за Неймара 60 миллионов
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется с «МЮ» за Дюмфриса
23:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Честно говоря, «Арсенал» был лучше нас»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не вернётся в «Манчестер Сити» слухи
22:23 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» рассказал о встрече с агентом Гюндогана
21:38 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт рассказал, почему Гакпо почти не забивает за «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем