Кассано назвал английский клуб, который он едва не осчастливил своими выступлениями

Антонио Кассано рассказал о том, что у него были приглашения из английский Премьер-лиги, хотя он ни разу там не выступал. Кассано поиграл за различные итальянские клубы и даже провел какое-то время в мадридском «Реале». Сейчас он уже давно как закончил карьеру и регулярно делится своим мнением о происходящем в итальянском футболе.

- Когда я уходил из мадридского «Реала», у меня было приглашение из английского чемпионата. Меня приглашал «Ливерпуль». Но я хотел вернуться домой, в Италию. Уверен, что я бы достойно справился с английским чемпионатом, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.