Агуэро поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 20 тысяч долларов США

В отложенном матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях переиграл лондонский «Арсенал» - 3:1. Одним из тех, кто выиграл на этом, был бывший игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро - любопытно, но в этом матче новый идол команды Эрлинг Холанн сравнял как раз его рекорд.

Агуэро верил в победу своего бывшего клуба и поставил на это 8 тысяч долларов. А выиграл почти 20 тысяч - 19 929,56, если быть точными. Следует заметить, что это далеко не первый раз, когда «Кун» делает ставки на матчи и потом сообщает об этом в социальных сетях - аргентинский игрок любит это дело.