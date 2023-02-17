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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд: «Когда отдаёшь «Барселоне» инициативу, она забивает»

17 Февраля 2023 • 00:47 Комментировать

В матче 1/16 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» не сумел переиграть в гостевых условиях каталонскую «Барселону», хотя и был близок к этому. Первый гол своего клуба в этой игре забил Маркус Рэшфорд, который после матча признался, что он разочарован итоговым ничейным результатом.

Он считает, что его команде не следовало отдавать под конец игры инициативу каталонцам - по мнению Рэшфорда, это и стало причиной ответного гола.

- Понятное дело, когда у команды есть отличные игроки, и вы уступаете им мяч, то они находят, в конце концов, пространство, и забивают, - цитирует слова Рэшфорда BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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