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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Во Франции уверены, что «Челси» выплатит за Неймара 60 миллионов

16 Февраля 2023 • 23:56 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бразильский форвард Неймар готов рассматривать (и уже рассматривает) предложения от других клубов, среди которых и лондонский «Челси».

Для «ПСЖ» этот вариант, пожалуй, стал бы оптимальны - ведь всем известно, что нет клуба на свете щедрее, чем «Челси», и в этой ситуации лондонцы, как сообщает Le Parisien, готовы выплатить за Неймара 60 миллионов евро.

Согласитесь, сущие копейки для «Челси», который планирует потратить летом около полумиллиарда евро, сообщает источник, для усиления состава команды. И наверняка уже не с нынешним наставником Грэмом Поттером... 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Неймар трансферы футбола - лето 2023
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