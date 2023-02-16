Рэшфорд остался без гола только в трёх из последних 16 матчей за «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжает отличаться голом практически в каждой игре.

Англичанин поразил ворота «Барселоны» в сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги Европы, установив на табло «Камп Ноу» счёт 1:1. В активе Рэшфорда уже 22 забитых мяча в текущей кампании – повторение личного рекорда результативности за один сезон, отмечает Squawka. В последних 16 поединках за «красных дьяволов» 25-летний футболист отличался в 13 случаях – сдержать его смогли только «Ноттингем Форест», «Рединг» и «Кристал Пэлас», и лишь в последнем случае форвард провёл на поле все 90 минут.