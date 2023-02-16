Защитник «Интера» Федерико Димарко входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом рассказывает 90min. Гранд Премьер-лиги может попытаться подписать 25-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Интер» может быть заинтересован в продаже Федерико Димарко по завершению сезона. Миланскому клубу нужно будет продавать игроков для улучшения своей финансовой ситуации.

Федерико Димарко 25 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают защитника в 25 миллионов евро.

За «Интер» Федерико Димарко провёл 77 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять голевых передач.