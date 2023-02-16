«Тоттенхэм» не продадут

В прессе появилась информация о том, что ирано-американский бизнесмен Джан Наджафи может приобрести «Тоттенхэм» за 3,75 миллиарда долларов. Впрочем, нынешние владельцы «шпор» не намерены продать клуб. Они привержены своим долгосрочным планам, о чём рассказывает BBC на страницах своего сайта.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч Премьер-лиги команда проведёт в воскресенье, 19 февраля. В этот день «шпор» ждёт дерби против «Вест Хэма» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.