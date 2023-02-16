Шоу: «Мы хотим выиграть Лигу Европы»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил о намерении команды выиграть Лигу Европы. В 1/16 финала турнира «красным дьяволам» будет противостоять каталонская «Барселона». Первый матч состоится сегодня на «Камп Ноу».

«Мы хотим выиграть этот трофей. Сперва нам предстоит сыграть против «Барселоны» на прекрасном стадионе. Мы полностью готовы к матчу», – заявил Шоу в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «красные дьяволы» уже выигрывали Лигу Европы. Случилось это в 2017 году под руководством Жозе Моуринью. В 2021 году команда играла в финале этого турнира, где уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.