Вегхорст: «Лично для меня, «МЮ» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст назвал команды, которые считает самыми большими в мире. Нидерландец выбрал свой нынешний клуб, а также каталонскую «Барселону», с которыми манкунианцам сегодня предстоит сыграть в Лиге Европы.

«В детстве я видел много клипов с участием обеих команд, у них огромная история. Лично для меня, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире», – заявил Вегхорст в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомним, Вегхорст перебрался в «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды до конца сезона из «Бёрнли». На счету Ваута гол и результативная передача за «красных дьяволов» в восьми матчах во всех турнирах.