Реднапп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Лидса»

После отставки Джесси Марша по причине плохих результатов «Лидс» ищет нового главного тренера для команды. Как сообщает Mirror, ради работы у руля «павлинов» возобновить тренерскую карьеру может Гарри Реднапп, которому в начале марта исполнится 76 лет.

В последний раз Гарри Реднапп тренировал ещё в 2017 году. Тогда опытный специалист на протяжении полугода работал с «Бирмингем Сити». В настоящий момент Реднапп является советником в «Борнмуте».

«Лидс» сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 18 февраля – против «Эвертона» на выезде.