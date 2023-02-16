В ФИФА поступила жалоба на переход Алонсо в «Барселону»

В прошлом году «Барселона» подписала Маркоса Алонсо. Защитник переезжал на «Камп Ноу» из «Челси» как свободный агент. При этом в тот же день в противоположном направлении направился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Испанский клуб «Унион Адарве», в котором в молодом возрасте занимался Маркос Алонсо, считает, что эти переходы взаимосвязаны. «Унион Адарве» претендует на получение выплат солидарности по программе ФИФА. Как сообщает AS, соответствующую жалобу клуб уже направил прямиком в ФИФА.

В «Унион Адарве» не верят, что трансферы Алонсо и Обамеянга были независимыми, учитывая небольшую стоимость сделки по габонцу – 12 миллионов евро.