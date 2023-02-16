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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» намерен наказать хулиганов, ФА тоже подключилась

16 Февраля 2023 • 15:23 Комментировать

Фанаты «Арсенала» бросали предметы в полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, пока он шёл около поля после замены в матче Премьер-лиги. Лондонский клуб выступил с заявлением по поводу инцидента. В нём говорится о том, что службы клуба сейчас изучают записи с камер наблюдения. «Канониры» хотят идентифицировать и наказать хулиганов.

Футбольная ассоциация Англии (ФА) тоже изучает эту ситуацию. «Арсенал» может столкнуться с наказанием за поведение своих болельщиков.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в Лондоне со счётом 3:1. Команда Хосепа Гвардиолы вышла на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Кевин де Брёйне
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