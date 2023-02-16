Рафинья: «Всегда говорил своей семье, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас оценил игру своего партнёра по сборной Бразилии Каземиро. Напомним, хавбек с недавних пор выступает за «Манчестер Юнайтед», с которым «Барселона» сегодня сыграет в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Всегда говорил своей семье, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде. Это невероятный футболист, который прибавляет надёжности», – заявил Рафинья на пресс-конференции.

Напомним, Каземиро ранее выступал за мадридский «Реал», с которым 5 раз становился победителем Лиги чемпионов. Рафинья перешёл в «Барселону» летом 2022 года.