«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Реала»

На 15-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паеса появился еще один претендент из Европы. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, талантливый хавбек попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Кендри считается одним з самых перспективных футболистов Южной Америки. Помимо «красных дьяволов», заинтересованность в его услугах проявляют мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Паес является игроком сборной Эквадора U17. Он принял участие в трех поединках, записав на свой счет один гол и две результативные передачи. Правами на футболиста владеет «Индепендьенте дель Валье».