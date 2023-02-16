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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов потратить большие деньги на выкуп Фелиша

16 Февраля 2023 • 13:09 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», может остаться в английском клубе на постоянной основе. Как сообщает Cadena Ser, руководство «пенсионеров» готово оформить выкуп 23-летнего португальца по завершении сезона.

Английский топ-клуб собирается предложить мадридскому «Атлетико» 80 миллионов евро за переход игрока. Напомним, что «Челси» арендовал Фелиша у «матрасников» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Жоау принял участие в двух поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 23 туров АПЛ «Челси» занимает десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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