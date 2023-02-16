Нападающий «МЮ» может усилить «Барселону»

Английский нападающий Маркус Рэшфорд, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

По данным журналиста, в услугах британца заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Маркус поучаствовал в 34 поединках за «красных дьяволов», записав на свой счет 21 гол и восемь ассистов.

Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.