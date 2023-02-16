Клуб АПЛ может предложить 100 млн евро за Хвичу

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Наполи», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Tribal Football.

По данным источника, заинтересованность в трансфере хавбека проявляет «Ньюкасл». Руководство «сорок» может приобрести футболиста за 100 миллионов евро.

Хвича присоединился к неаполитанскому клубу в летнее трансферное окно, подписав долгосрочный трудовой договор. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и 14 голевым передачам.