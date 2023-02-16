«Бавария» назвала сумму, за какую продаст Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер может на постоянной основе остаться в «Манчестер Юнайтед». В данный момент хавбек выступает за манкунианцев на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенская «Бавария», владеющая правами на игрока, готова расстаться с ним за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Марсель принял участие в трех поединках, в которых получил одну желтую карточку.

После 23 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 46 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.