«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании

«Манчестер Юнайтед» продолжает подыскивать нового голкипера. Как информирует таблоид The Sun, в поле зрения манкунианцев находится марокканский вратарь Яссин Буну, выступающий в чемпионате Испании за «Севилью». Сумма потенциальной сделки оценивается в 45 миллионов фунтов.

За андалусийский коллектив Буну выступает с сентября 2020 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний африканский вратарь сыграл 19 поединков, в которых пропустил 26 мячей.

Напомним, что сейчас первым номером «МЮ» является испанец Давид де Хеа.