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Украинец Мудрик не отметился голевыми действиями в четырёх матчах «Челси»

16 Февраля 2023 • 10:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, пополнивший ряды лондонского «Челси» в январское трансферное окно, до сих пор не отметился голевыми действиями за новый клуб

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» 22-летний украинец вышел на поле в основном составе, но на 71-й минуте был заменен. Он не сделал результативных действий, а «Челси» проиграл со счетом 0:1.

С момента перехода Мудрик провел четыре матча за «синих» без голов и ассистов.

Напомним, что «Челси» прибрел Михаила у «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 100 миллионов за счет бонусных выплат.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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