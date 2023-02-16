Тен Хаг: «Де Йонг – классный игрок, он усилит любую команду»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о полузащитнике сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонге.

«Френки постоянно прогрессирует, он стал лучше в Испании. Это прекрасный футболист, мне нравилось работать с ним в «Аяксе». Де Йонг – классный игрок, который пригодился бы любой команде мира. У него уникальные игровые качества. Он усилит любую команду», - передает слова нидерландца Manchester Evening News.

«МЮ» хотел подписать де Йонга летом прошлого года, однако сделка не состоялась. В нынешнем сезоне нидерландец провел 19 матчей, забил два гола и сделал один ассист.