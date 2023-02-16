Неймар готов сменить «ПСЖ» на топ-клуб АПЛ

Бразильский нападающий Неймар недоволен своим положением во французском «ПСЖ». Из-за постоянной критики в свой адрес южноамериканец задумался над сменой клубной прописки, об этом рапортует Le Parisien.

Как стало известно источнику, 31-летний форвард знает об интересе со стороны лондонского «Челси». Он готов рассмотреть предложение от «пенсионеров». Переезд Неймара на Туманный Альбион может быть оформлен грядущим летом.

Нападающий выступает за парижский коллектив с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В этом сезоне Лиги 1 бразилец провел 19 матчей, забил 12 мячей и отдал десять ассистов.