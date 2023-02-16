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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

16 Февраля 2023 • 08:17 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил перспективы своей команды в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Большое разочарование, ведь мы проиграли. Это была потрясающая битва двух команд. У нас было несколько отличных моментов, но мы не смогли их реализовать.

Чемпионская гонка? У меня больше веры в завоевание титула, чем до этой встречи, ведь я увидел команду, которая на равных играет против «Сити». Через несколько дней мы проведем следующий матч. Верю в своих парней», - передает слова испанца BBC Sport.

После вчерашнего матча «Ман Сити» сместил «Арсенал» с первого места, но у «канониров» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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