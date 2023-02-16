Гвардиола высказался о чемпионской гонке после победы над «Арсеналом»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионский титул в Английской премьер-лиге после гостевой победы над лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Если «Арсенала» победит в следующем матче, то снова поднимется на первое место. То, чего мы добились, это невероятно. «Сити» по-прежнему борется за чемпионство. Все будет определяться в последних турах. Впереди еще матчи Лиги чемпионов, это будет непросто для игроков. Нам нельзя терять очки, чтобы «Арсенал» снова не оторвался», - передает испанского тренера BBC Sport.

Благодаря победе на «Эмирейтс» подопечные Гвардиолы захватили лидерство в Премьер-лиге.