Холанн ответил на вопрос о своей голевой засухе

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с представителями СМИ после поединка против лондонского «Арсенала». «Горожане» отпраздновали победу на «Эмирейтс» со счетом 3:1.

«Моя голевая засуха? Я не забиваю уже 20 минут, так что нужно продолжать работать. Это был хороший момент, я доволен нашим выступлением. «Сити» нуждался в этой победе. Теперь нам нужно двигаться только вперед», - передает слова норвежского нападающего BBC Sport.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний скандинав провел 22 матча, в которых забил 26 мячей и сделал четыре результативные передачи.