Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

Все более и более неясным становятся перспективы итальянского специалиста Антонио Конте в «Тоттенхэме», и все чаще пресса обсуждает возможные кандидатуры для его потенциальной замены.

Как сообщает издание TalkSPORT, в рулю клуба может вернуться аргентинский специалист Маурисио Почеттино - один из самых успешных тренеров в истории клуба. Именно при нем «Тоттенхэм» в последние годы стабильно пребывал в элите английского футбола, а в 2019 году даже вышел в финал самого престижного клубного турнира европейского футбола - Лиги чемпионов. Тогда команда проиграла в решающем матче «Ливерпулю».