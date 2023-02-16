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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

16 Февраля 2023 • 07:10 Комментировать

Все более и более неясным становятся перспективы итальянского специалиста Антонио Конте в «Тоттенхэме», и все чаще пресса обсуждает возможные кандидатуры для его потенциальной замены.

Как сообщает издание TalkSPORT, в рулю клуба может вернуться аргентинский специалист Маурисио Почеттино - один из самых успешных тренеров в истории клуба. Именно при нем «Тоттенхэм» в последние годы стабильно пребывал в элите английского футбола, а в 2019 году даже вышел в финал самого престижного клубного турнира европейского футбола - Лиги чемпионов. Тогда команда проиграла в решающем матче «Ливерпулю». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Маурисио Почеттино
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