Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгера не впечатляет «Тоттенхэм» под руководством Конте

16 Февраля 2023 • 05:52 Комментировать

Легендарный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер критически относится к «Тоттенхэму» (что, в общем-то, не так и удивительно). Ему не кажется убедительной манера руководства итальянского специалиста Антонио Конте.

- Я не ставлю под сомнение его трудоспособность, рабочую культуру. Он работал и ранее в Премьер-лиге. Но то, что я вижу - это не «Тоттенхэм». Меня не убеждает эта команда. Нет достаточного качества, несмотря на инвестиции, несмотря на потраченные деньги. Уже восемь поражений в АПЛ. Это слишком много, - цитирует слова Венгера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Тоттенхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
07:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» снова хочет защитника «Байера»
07:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»
05:52 · Англия. Премьер-лига
Венгера не впечатляет «Тоттенхэм» под руководством Конте
04:26 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Вулверхэмптона» ропщут из-за... низкого качества формы игроков
03:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не может выиграть уже три матча в АПЛ - такого не случалось почти год
03:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл уже 23 игры АПЛ кряду по средам - это рекорд турнира
03:02 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш: «Мы были лучше в конце»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн уже повторил рекорд Агуэро
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В первом тайме «Арсенал» был намного лучше нас»
01:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал худшее владение мячом в АПЛ при Гвардиоле
01:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы дали бой, но пропустили второй мяч»
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил всего четыре гола в 2023 году
01:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выиграл семь выездных матчей кряду у «Арсенала» - это антирекорд «канониров»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Холанн - о победе над «Арсеналом»: «Мы снова в деле»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Эдегор прокомментировал очередную неудачу «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем