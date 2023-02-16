Венгера не впечатляет «Тоттенхэм» под руководством Конте

Легендарный наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер критически относится к «Тоттенхэму» (что, в общем-то, не так и удивительно). Ему не кажется убедительной манера руководства итальянского специалиста Антонио Конте.

- Я не ставлю под сомнение его трудоспособность, рабочую культуру. Он работал и ранее в Премьер-лиге. Но то, что я вижу - это не «Тоттенхэм». Меня не убеждает эта команда. Нет достаточного качества, несмотря на инвестиции, несмотря на потраченные деньги. Уже восемь поражений в АПЛ. Это слишком много, - цитирует слова Венгера итальянское новостное агентство ITASportPress.