«Бавария» всё ещё рассчитывает на Кейна

Как сообщает SportBild, мюнхенская «Бавария» по-прежнему надеется подписать капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна ближайшим летом.

«Бавария» уже давно присматривается к английскому футболисту и считает, что у клуба есть шанс подписать контракт в летнее трансферное окно, если форвард решит не продлевать нынешний контракт сразу.

У Кейна есть возможность продлить свой контракт после 2024 года, однако «Тоттенхэм» хочет, чтобы спортсмен сделал это в текущем году.

Тем не менее, по информации источника, лучший бомбардир «шпор» не будет торопиться с подписанием какого-либо соглашения.

Ранее сообщалось о том, что Кейн готов отказать «Баварии» и «Реалу».