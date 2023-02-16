Сын Бекхэма забил свой первый гол за дубль «Брентфорда»

Радость и гордость в семье Бэкхемов - его сын по имени Ромео забил свой первый гол за дубль «Брентфорда», в котором он выступает на правах аренды. Это случилось в четвертьфинальном матче Middlesex Senior Cup - младшего кубкового турнира в Англии.

«Пчелы» очень быстро вышли вперед, к середине первой половины встречи они вели уже со счетом 2:0, но во второй половине игры «Велдстоун» счет сравнял. На 75-й минуте сына Бэкхема выпустили на поле, а еще через пятнадцать минут Макманус подал с фланга, и Ромео головой переправил мяч в сетку, обеспечив своей команде место в полуфинале турнира.