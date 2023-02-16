Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сын Бекхэма забил свой первый гол за дубль «Брентфорда»

16 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать

Радость и гордость в семье Бэкхемов - его сын по имени Ромео забил свой первый гол за дубль «Брентфорда», в котором он выступает на правах аренды. Это случилось в четвертьфинальном матче Middlesex Senior Cup - младшего кубкового турнира в Англии.

«Пчелы» очень быстро вышли вперед, к середине первой половины встречи они вели уже со счетом 2:0, но во второй половине игры «Велдстоун» счет сравнял. На 75-й минуте сына Бэкхема выпустили на поле, а еще через пятнадцать минут Макманус подал с фланга, и Ромео головой переправил мяч в сетку, обеспечив своей команде место в полуфинале турнира. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Ромео Бекхэм Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
3
2.65 3.70 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
01:09 · Англия. Премьер-лига
Эдегор прокомментировал очередную неудачу «Арсенала»
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» победил лишь в трёх матчах в 2023 году из восьми
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» всё ещё рассчитывает на Кейна
00:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выиграл восемь из девяти матчей против «Арсенала» Артеты
00:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне толкнул Артету во время матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Большая неудача «Арсенала»
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил свою антирекордную серию из одиннадцати поражений кряду от «Манчестер Сити» 1
00:18 · Англия. Премьер-лига
Сын Бекхэма забил свой первый гол за дубль «Брентфорда»
15 Февраля
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет сохранить Фелиша
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» обменялись голами
23:10 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Моя роль — помогать новичкам в адаптации»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Конте не исключил, что вернётся в сборную Италии
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 6
21:05 · Англия. Премьер-лига
Боссы «ПСЖ» и «Челси» обсудили возможный трансфер Неймара
20:53 · Англия. Премьер-лига
Марш не смог договориться с «Саутгемптоном»
Все новости
Рекомендуем