«Челси» хочет сохранить Фелиша

Лондонский «Челси» будет пытаться сохранить португальского футболиста Жоау Фелиша, который в настоящий момент выступает за «синих» на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, лондонский клуб приступит к активным действиям в первый же день открытия летнего трансферное окна.

Жоау Фелиш стал игроком «Челси» в самом начале нынешнего года.

В настоящий момент идёт поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским коллективом и дортмундской «Боруссией». Счёт до сих пор не открыт. За прямой трансляцией первой встречи двухматчевого противостояния вы можете следить на нашем сайте.