Артета поставил «Арсеналу» задачу на трансферном рынке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поставил клубу задачу на трансферном рынке. Испанский специалист хочет, чтобы летом «канониры» подписали полузащитника Мартина Субименди. Об этом рассказывает издание Sport в Испании.

Мартин Субименди выступает за «Реал Сосьедад», воспитанником которого он и является. В 26 матчах сезона 2022/2023 полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Мартина Субименди в 40 миллионов евро.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.