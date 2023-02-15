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Артета поставил «Арсеналу» задачу на трансферном рынке

15 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поставил клубу задачу на трансферном рынке. Испанский специалист хочет, чтобы летом «канониры» подписали полузащитника Мартина Субименди. Об этом рассказывает издание Sport в Испании.

Мартин Субименди выступает за «Реал Сосьедад», воспитанником которого он и является. В 26 матчах сезона 2022/2023 полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Мартина Субименди в 40 миллионов евро.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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