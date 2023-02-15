«Астон Вилла» может продать Эмилиано Мартинеса задорого

Вратарь Эмилиано Мартинес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Продажа аргентинского футболиста не является целью «Астон Виллы». При этом клуб из Бирмингема будет готов продать Мартинеса задорого, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что «Астон Вилла» может за счёт продажи Эмилиано Мартинеса профинансировать летнюю перестройку своего состава.

30-летний Эмилиано Мартинес оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 28 миллионов евро. Стоит сказать, что Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре.