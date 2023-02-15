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«Арсенал» внимательно следит за Мэддисоном слухи

15 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать

Полузащитник Джеймс Мэддисон из «Лестера» наверняка пойдёт на повышение в летнее трансферное окно. Так, например, за 26-летним футболистом внимательно следит «Арсенал». Об этом рассказывает 90min.

Также Джеймс Мэддисон находится на радаре таких клубов как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». По крайней мере, если верить информации из прессы.

Действующий контракт Джеймса Мэддисона с «Лестером» рассчитан до средины 2024 года. Ближайшим летом «Лестер» наверняка предпочтёт продать хавбека, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джеймса Мэддисона в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Джеймс Мэддисон трансферы футбола - лето 2023
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