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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» и Марш не смогли договориться

15 Февраля 2023 • 17:59 Комментировать

Джесси Марш не станет главным тренером «Саутгемптона». Как сообщает The Telegraph, американский тренер и английский клуб не смогли договориться об условиях сотрудничества. «Святые» переключатся на других кандидатов.

Напомним, что Джесси Марш недавно был уволен из «Лидса» по причине плохих результатов команды. Что касается «Саутгемптона», то клуб по той же причине принял решение о расставании с Натаном Джонсом.

«Саутгемптон» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 18 февраля – против «Челси» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Джесси Марш
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