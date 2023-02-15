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«Тоттенхэму» интересен защитник «Милана»

15 Февраля 2023 • 16:57 Комментировать

«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори. Лондонский клуб может направить предложение по трансферу 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно, о чём сообщает CalcioMercatoWeb.

Отмечается, что «Тоттенхэм» может включить в сделку Эмерсона Ройала, чтобы снизить стоимость Фикайо Томори.

Фикайо Томори является воспитанником «Челси». Также в Англии защитник выступал в арендах за «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фикайо Томори в 50 миллионов евро.

Напомним, что во вторник «Милан» обыграл «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов – 1:0.

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Милан Тоттенхэм Фикайо Томори трансферы футбола - лето 2023
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