Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шмейхель: «Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед»

15 Февраля 2023 • 16:51 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель дал комментарий по поводу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Фаворитами на подписание Джуда Беллингема в летнее трансферное окно считаются «Ливерпуль» и «Реал».

«Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед», но прямо сейчас мы недостаточно привлекательны. Но если «Ливерпуль» не попадёт в Лигу чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» попадёт, то мы вдруг можем стать более привлекательными», - высказался Шмейхель для CBS Sports.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Петер Шмейхель Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 22:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.65 3.70 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен защитник «Милана»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Бускетс должен восстановиться к ответному матчу с «МЮ», но Дембеле пропустит оба матча
16:19 · Англия. Премьер-лига
Хави: «У «МЮ» очень быстрая атака»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Матч с «МЮ» будет очень сложным»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» изучит мнения игроков по Гринвуду
15:20 · Англия. Премьер-лига
Хави: «Тен Хаг изменил «МЮ»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Ирано-американский бизнесмен может купить «Тоттенхэм» за 3,75 млрд долларов
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет вернуть Эннера Валенсию в АПЛ
14:03 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Фелиш был невероятен на тренировках»
14:02 · Англия. Премьер-лига
У Эбуэ спросили, смотрел ли Аршавин фильмы для взрослых во время матча «Арсенала»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Я благодарен Гвардиоле и «Манчестер Сити»
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не заинтересован в возвращении Абрахама
12:41 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Я дрался с Гвардиолой? Это ложь»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Известен итог переговоров Саки с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем