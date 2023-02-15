Шмейхель: «Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель дал комментарий по поводу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Фаворитами на подписание Джуда Беллингема в летнее трансферное окно считаются «Ливерпуль» и «Реал».

«Беллингем был бы идеальным игроком для «Манчестер Юнайтед», но прямо сейчас мы недостаточно привлекательны. Но если «Ливерпуль» не попадёт в Лигу чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» попадёт, то мы вдруг можем стать более привлекательными», - высказался Шмейхель для CBS Sports.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.