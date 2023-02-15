Бускетс должен восстановиться к ответному матчу с «МЮ», но Дембеле пропустит оба матча

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, пропускающий завтрашнюю игру против «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Евопы, может восстановиться к ответной встрече на «Олд Траффорд», которая пройдёт чуть более, чем через неделю. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в социальных сетях.

Зато вингер Усман Дембеле, получивший травму в матче с «Жироной» в чемпионате Испании, пропустит обе встречи против «красных дьяволов». Ожидается, что француз вернётся на поле к матчу против мадридского «Реала», который состоится 19 марта.

Напомним, первая игра между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра на «Камп Ноу» в 20:45 по московскому времени.