Хави: «У «МЮ» очень быстрая атака»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями от атаки «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага в нынешнем сезоне забила 38 голов в Английской премьер-лиге – это пятый показатель в чемпионате.

«Может ли Араухо нейтрализовать атаку «Манчестер Юнайтед»? Я не думаю, что это зависит от одного игрока. Мы проанализировали игру наших соперников, кроме Рэшфорда у них есть Гарначо и многие другие. Команда обладает очень быстрой атакой», – сказал Хави на пресс-конференции.

Завтра «Барселона» сыграет на «Камп Ноу» с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.