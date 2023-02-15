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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья: «Матч с «МЮ» будет очень сложным»

15 Февраля 2023 • 15:53 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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16.02 20:45

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Матч с «Манчестер Юнайтед» будет очень сложным, но мне нравится принимать участие в таких играх. Я ожидаю равной борьбы, но мы знаем, что нужно делать на поле», – заявил Рафинья на пресс-конференции.

Выступая за «Лидс» в Английской премьер-лиге, Рафинья провёл три матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Рафинья выступает за «Барселону» с начала нынешнего сезона, перед этим перейдя из «Лидса» за 58 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Рафинья Диас
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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