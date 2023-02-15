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«Манчестер Юнайтед» изучит мнения игроков по Гринвуду

15 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать

С Мэйсона Гринвуда недавно были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул нападающего в состав – клуб начал собственное расследование. В его рамках клуб изучит мнения игроков мужской и женской команд, о чём рассказывает ESPN,

Ранее сообщалось, что некоторые представители «Манчестер Юнайтед» считают Мэйсона Гринвуда «токсичным» после случившегося, поэтому они выступают за уход игрока из клуба. Также возвращение Гринвуда в состав могут не поддержать некоторые спонсоры «красных дьяволов».  

Мэйсону Гринвуду 21 год. Он не играл в футбол больше года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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