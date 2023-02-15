«Манчестер Юнайтед» изучит мнения игроков по Гринвуду

С Мэйсона Гринвуда недавно были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул нападающего в состав – клуб начал собственное расследование. В его рамках клуб изучит мнения игроков мужской и женской команд, о чём рассказывает ESPN,

Ранее сообщалось, что некоторые представители «Манчестер Юнайтед» считают Мэйсона Гринвуда «токсичным» после случившегося, поэтому они выступают за уход игрока из клуба. Также возвращение Гринвуда в состав могут не поддержать некоторые спонсоры «красных дьяволов».

Мэйсону Гринвуду 21 год. Он не играл в футбол больше года.