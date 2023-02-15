Хави: «Тен Хаг изменил «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил результаты «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Нидерландский специалист, возглавивший манкунианцев летом, в данный момент помогает своей команде идти на третьем месте в чемпионате Англии.

«Тен Хаг изменил «Манчестер Юнайтед». Эта команда является физически очень сильной, соперники могут серьёзно усложнить нам жизнь. Это европейский турнир, поэтому мы хотим показать, что тоже находимся на хорошем уровне. Нельзя сказать, что это будет матч Лиги чемпионов, ведь по факту мы играем в Лиге Европы, но уровень будет действительно высоким», – заявил Хави на пресс-конференции.